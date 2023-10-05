Однополое сексуальное поведение млекопитающих связали с развитием социальности

Испанские ученые провели филогенетический анализ млекопитающих и описали модель, согласно которой однополое сексуальное поведение возникало неоднократно в разных кладах и было связано с развитием социальности.
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