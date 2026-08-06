В Орловской области снова начало дорожать жильё

Аналитики выяснили – в июле в большинстве регионах России выросли цены на вторичное жильё. По информации федерального портала «МИР КВАРТИР», квадратный метр квартир подорожал в 54 городах из 70 исследуемых.
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