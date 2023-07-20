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Фиаско и увольнение Черчесова, «ПСЖ» может посадить Мбаппе в запас, допуск российских гимнастов и другие новости

Фиаско и увольнение Черчесова, «ПСЖ» может посадить Мбаппе в запас, допуск российских гимнастов и другие новости

1. «Ференцварош» Станислава Черчесова сенсационно вылетел в 1-м раунде квалификации Лиги чемпионов, крупно проиграв дома фарерскому клубу «КИ Клаксвик» (0:3).

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Комментарии
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КУАТ
Его уже пригласили на матч тв.
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7 час.
Лена Мисько
даже сомнений не было
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6 час.
КузнецовВВ
На Тур де Франс продолжение датского велосипедного фестиваля. 18 этап гонки выиграл Каспер Асгрен, это уже третий представитель Дании который выиграл этап на текущей гонке. Асгрен с двумя попутчиками уехал в отрыв и эта тройка дотерпела до финиша выиграв у остального пелетона буквально пару метров. В общем зачете ничего не изменилось Вингегорд опережает Погачара на семь с половиной минут, а Адама Йейтса более чем на десять.
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3 час.

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