Фиаско и увольнение Черчесова, «ПСЖ» может посадить Мбаппе в запас, допуск российских гимнастов и другие новости

КузнецовВВ

На Тур де Франс продолжение датского велосипедного фестиваля. 18 этап гонки выиграл Каспер Асгрен, это уже третий представитель Дании который выиграл этап на текущей гонке. Асгрен с двумя попутчиками уехал в отрыв и эта тройка дотерпела до финиша выиграв у остального пелетона буквально пару метров. В общем зачете ничего не изменилось Вингегорд опережает Погачара на семь с половиной минут, а Адама Йейтса более чем на десять.