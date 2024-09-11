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Сам себе мастер

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Как превратить заброшенный деревенский дом в уютный уголок своими руками

Как превратить заброшенный деревенский дом в уютный уголок своими руками

Преображение заброшенного дома в настоящую деревенскую сказку - вот о чем мы расскажем сегодня. В небольшом финском поселке Лянси-Ауре, среди полей и лесов, стоит уютный деревянный дом, построенный в 1938 году.

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