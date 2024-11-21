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AP: Запад должен воспринять запуск российской ракеты «Орешник» как прямой сигнал

AP: Запад должен воспринять запуск российской ракеты «Орешник» как прямой сигнал

Запуск новой российской ракеты средней дальности «Орешник» является предупреждением Западу, а не Украине, пишет Associated Press со ссылкой на директора военных наук Королевского объединенного института оборонных исследований Мэтью Сэвилла.

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