Скандальный тренер Андрей Разин после увольнения из "Металлурга" возглавил СКА. Какие изменения ждут петербургский клуб? Расскажем о планах Разина, его отношениях с игроками и обещаниях стать менее ярким на пресс-конференциях.
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