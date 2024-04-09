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Сергей Лавров: «Игры БРИКС и Игры дружбы будут опираться на идеалы олимпизма, которые руководство МОК презирает и попирает»

«Предстоят Игры БРИКС, Игры «Дети Азии», Игры дружбы, много спортивных мероприятий, которые будут, в отличие от некоторых других, опираться на те самые идеалы олимпизма, которые закреплены в Олимпийской хартии и которые нынешнее руководство Международного олимпийского комитета – к стыду своему, я надеюсь – презирает и попирает в угоду все тем же самым гегемонам, которые эту свою роль гегемонов пытаются всеми правдами и неправдами сохранить», – сказал министр иностранных дел России.

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