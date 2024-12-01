Хирург Мерсаидова: хурма способна вызвать кишечную непроходимость

Пищевые волокна незрелой хурмы способны сбиться в комок в желудке и вызвать кишечную непроходимость. Это может привести к воспалению брюшины, что чревато летальным исходом при отсутствии медицинской помощи, предупредила хирург Ксения Мерсаидова.