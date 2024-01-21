Франция назвала последствия для рынка зерна при поражении Украины

МИД Франции: Россия захватит 30% рынка экспорта зерна после поражения Украины Если Украина проиграет, Россия возьмет под свой контроль 30% мирового рынка зерна, что несет риски для французских аграриев, заявил министр иностранных дел Франции и призвал продолжать помогать Киеву.