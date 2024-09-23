Курский центр крови приглашает курян поучаствовать в акции

<p style="text-align:justify"><strong>26 сентября с 09:00 до 13:00 на улице Карла Маркса, д 68, 1 этаж паркинга будет работать мобильный комплекс службы крови, где можно принять участие в акции и сдать кровь для нуждающихся.
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