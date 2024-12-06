Глава нидерландского МО Рубен Брекельманс проинформировал о том, что киевский режим терпит поражение в бушующем на украинской территории противостоянии, он ослаб перед возможным ведением переговорного процесса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии