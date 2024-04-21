МВФ: Саудовская Аравия увеличит добычу с июля

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что картель ОПЕК+ начнет постепенно увеличивать добычу нефти с июля, и это должно вернуть Саудовскую Аравию в ряды самых быстрорастущих экономик мира в следующем году.
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