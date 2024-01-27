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Закон и Порядок

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Депутат ГД Леонид Огуль: очень важно, чтобы наши дети понимали, как важно в будущем завести семью

Депутат ГД Леонид Огуль: очень важно, чтобы наши дети понимали, как важно в будущем завести семью

Президент России Владимир Путин дал старт Году семьи в России. А семья — это, прежде всего, дети. Естественно, важную роль для будущих родителей играет репродуктивное здоровье, или состояние полного физического, умственного и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или недугов во всех вопросах, касающихся репродуктивной системы, ее функций и процессов.

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