Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 436 подписчиков

«Отважные» практически выбили ВСУ из Новосёловки 1-й, враг пока удерживает южную окраину (КАРТА)

«Отважные» практически выбили ВСУ из Новосёловки 1-й, враг пока удерживает южную окраину (КАРТА)

На Авдеевско-Покровском направлении подразделения группировки войск «Центр» завершают выбивать ВСУ, аиакуя с севера и востока, на сегодня заняв уже почти весь посёлок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх