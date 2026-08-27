НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татарстан белән Иран арасындагы тышкы сәүдә әйләнеше ике тапкыр арткан

Татарстан белән Иран арасындагы тышкы сәүдә әйләнеше ике тапкыр арткан

Татарстан белән Иран арасындагы тышкы сәүдә әйләнеше ике тапкырдан күбрәк арткан. Татарстан Премьер-министры урынбасары – сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко «Татарстан – Иран» түгәрәк өстәлендә шулай дип белдерде.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым