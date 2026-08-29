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Экс-хоккеист Шинин рассказал, как заплатил 15 млн рублей за «возвращение души»: «Чистое мошенничество»

Экс-хоккеист Шинин рассказал, как заплатил 15 млн рублей за «возвращение души»: «Чистое мошенничество»

Бывший защитник и директор по спортивному развитию «Трактора» Александр Шинин рассказал о занятиях с духовным наставником, которому заплатил 15 миллионов рублей за так называемое возвращение души.

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