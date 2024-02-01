Новосибирские депутаты потребовали национализировать энергосистему

Коммунальный коллапс в Новосибирске заставил региональные власти вспомнить былые времена и задуматься над тем, что систему энергетики нужно возвращать государству.
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