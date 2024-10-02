Адвокат Тимура Иванова обвинил следствие в голословных обвинениях

В материалах уголовного дела говорится, что представитель защиты бывшего заместителя главы Минобороны Тимура Иванова снова отверг причастность своего доверителя к предъявленному обвинению в коррупции, заявив в Басманном суде Москвы о голословности следствия.
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