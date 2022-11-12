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США: Определять условия для переговоров с Россией должен Зеленский

США: Определять условия для переговоров с Россией должен Зеленский

В Вашингтоне надеются на начало переговоров по Украине в будущем, однако придерживаются мнения, что определять их условия должен украинский президент Владимир Зеленский, заявила постпред США при НАТО Джулианна Смит в интервью Corriere della serra.

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