США: Определять условия для переговоров с Россией должен Зеленский

В Вашингтоне надеются на начало переговоров по Украине в будущем, однако придерживаются мнения, что определять их условия должен украинский президент Владимир Зеленский, заявила постпред США при НАТО Джулианна Смит в интервью Corriere della serra.
В Вашингтоне надеются на начало переговоров по Украине в будущем, однако придерживаются мнения, что определять их условия должен украинский президент Владимир Зеленский, заявила постпред США при НАТО Джулианна Смит в интервью Corriere della serra.
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