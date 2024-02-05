Следователи возбудили уголовное дело после крушения вертолета в Карелии

Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения вертолета в Карелии. Они осматривают место происшествия и организовали мероприятия, направленные на установление всех причин, условий и обстоятельств происшествия.
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