Китайский Новый год: как его отмечают в Поднебесной и что будет в Москве

В этом году впервые в Москве масштабно отметят Новый год по китайскому календарю. В самом Китае этот праздник является одним из самых главных и ожидаемых – китайцы обязательно встречают его в кругу семьи и соблюдают все традиции.
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