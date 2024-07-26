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Популяция лебедей и уток увеличилась на северо-востоке Подмосковья

Популяция лебедей и уток увеличилась на северо-востоке Подмосковья

Мониторинг животного мира провели на территории национального парка «Лосиный остров». Оказалось, что численность популяций некоторых видов птиц выросла, что говорит о благоприятной экологической обстановке.

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