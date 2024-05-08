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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Де Лигт про отмененный гол «Реалу»: «Боковой судья извинился, но что мне с этого? Если бы свистнули в эпизоде с Хоселу, дальше ничего бы не было, а в итоге это решающий гол»

«Если на последней минуте раздается такой свисток, это большая ошибка, настоящий позор. Я не знаю, офсайд там или нет, это можно проверить, но как можно его увидеть без проверки? В случае со вторым голом Хоселу Рюдигер тоже почти вне игры.

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