Де Лигт про отмененный гол «Реалу»: «Боковой судья извинился, но что мне с этого? Если бы свистнули в эпизоде с Хоселу, дальше ничего бы не было, а в итоге это решающий гол»

«Если на последней минуте раздается такой свисток, это большая ошибка, настоящий позор. Я не знаю, офсайд там или нет, это можно проверить, но как можно его увидеть без проверки? В случае со вторым голом Хоселу Рюдигер тоже почти вне игры.