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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Антон Понкрашов близок к подписанию контракта в Суперлиге

Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».  В сезоне-23/24 чемпион Европы в составе сборной России провел 21 матч за «Нижний Новгород», набирая 2,4 очка, 1,4 подбора и 1,0 передачи в среднем за игру.

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