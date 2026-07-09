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Военное обозрение

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Война до первой хроники: как каменный век сделал человека воюющим

Война до первой хроники: как каменный век сделал человека воюющим

Насилие сопровождает человека с глубокой древности, но война как массовое и организованное явление родилась лишь к концу каменного века — и археология рвов, проломленных черепов и первых укреплений показывает, когда и почему это произошло.

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