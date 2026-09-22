Охота на лосей и оленей в Ростовской области завершится 30 сентября

В Ростовской области 30 сентября завершается сезон охоты на взрослых самцов ланей, пятнистых оленей и лосей, а с 1 октября по 10 января разрешат добычу самок и молодняка этих видов.
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