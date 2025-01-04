Абхазы хотят взять у России деньги, свет и бензин, а потом вступить в НАТО: новый план оппозиции

Ни у кого нет сомнения, что халявщики появляются от слабости: из-за боязни потерять таких "друзей-халявщиков" в угоду своим непомерным амбициям о своей значимости. Именно они и предают нас в первую очередь.

что-то тут не так,не такие уж простые находятся у власти чтобы не видеть этого.

ТГ

Татьяна Гусева

Если Абхазия и нужна Западу, то только для того, чтобы развязать там второй фронт для нас, и кинуть в топку войны теперь уже абхазов, хохлы-то кончились. А эти придурки думают, что их обязательно возьмут в ЕС, потому, что еэсу некуда деньги девать, и поэтому Абхазия готовит для них огромный карман. Наивные люди...