Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 972 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Гусева
    Если Абхазия и нужна Западу, то только для того, чтобы развязать там второй фронт для нас, и кинуть в топку войны теп...Абхазы хотят взят...
  • Elena Dmitrieva
    Молодец девушка! Браво.Когда терпение ло...
  • Светлана Исаева
    Узбекистану надо принимать меры по сокращению рождаемости .«Русские больше н...

Абхазы хотят взять у России деньги, свет и бензин, а потом вступить в НАТО: новый план оппозиции

Абхазы хотят взять у России деньги, свет и бензин, а потом вступить в НАТО: новый план оппозиции

БлокнотРУ На Новый год Россия вернула финансирование Абхазии. Перед этим дали бесплатное электричество.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АС
Александр Смелов
Ни у кого нет сомнения, что халявщики появляются от слабости: из-за боязни потерять таких &quot;друзей-халявщиков&quot; в угоду своим непомерным амбициям о своей значимости. Именно они и предают нас в первую очередь.
Ответить
3 час.
сР
сергей Русский
что-то тут не так,не такие уж простые находятся у власти чтобы не видеть этого.
Ответить
2 час.
ТГ
Татьяна Гусева
Если Абхазия и нужна Западу, то только для того, чтобы развязать там второй фронт для нас, и кинуть в топку войны теперь уже абхазов, хохлы-то кончились. А эти придурки думают, что их обязательно возьмут в ЕС, потому, что еэсу некуда деньги девать, и поэтому Абхазия готовит для них огромный карман. Наивные люди...
Ответить
11 мин.

Картина дня

наверх