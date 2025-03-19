Каллас предложит Евросоюзу отправить Украине два миллиона снарядов

Предложение о передаче Украине двух миллионов артиллерийских снарядов, стоимость которых составляет пять миллиардов евро, выдвинула глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, 19 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо политика.
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