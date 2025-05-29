Суд США заблокировал тарифы Трампа из-за превышения полномочий

Федеральный торговый суд США заблокировал новые тарифы Дональда Трампа, заявив, что президент вышел за пределы своих полномочий, когда попытался ввести единые пошлины на импорт из стран с торговым профицитом по отношению к США.
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