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Суд США заблокировал тарифы Трампа из-за превышения полномочий

Суд США заблокировал тарифы Трампа из-за превышения полномочий

Федеральный торговый суд США заблокировал новые тарифы Дональда Трампа, заявив, что президент вышел за пределы своих полномочий, когда попытался ввести единые пошлины на импорт из стран с торговым профицитом по отношению к США.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ
Интересно, биоробот &quot;трамп&quot; досидит до конца своего срока ? Куда не сунется со своими &quot;инициативами&quot;, - так, почти везде, получает щелчок по носу.
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