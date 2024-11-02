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Грибной сезон в Крыму

Грибной сезон в Крыму

После приобщения к новой еде еще не видящий по-хорошему жизни малыш подошел к смертельной черте. «Двухлетний ребенок находится в реанимации», - рассказала врач по общей гигиене Центра гигиены и эпидемиологии по Крыму и Севастополю Елена Лысенкова.

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