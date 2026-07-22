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Разгружал арбузы, скрывал брак с топ-менеджером старше на 11 лет и устал от роли копа: изнанка славы Антона Васильева

Разгружал арбузы, скрывал брак с топ-менеджером старше на 11 лет и устал от роли копа: изнанка славы Антона Васильева

Для миллионов зрителей он остаётся суровым оперативником Павлом Семёновым из сериала «Невский». Однако сам Антон Васильев с трудом переносит этот криминальный шлейф.

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