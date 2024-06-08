Эксперт Кавулич: Корабли РФ в Гаване – последний гвоздь в крышку гроба дипломатии США на Кубе

Прибытие кораблей Военно-морского флота РФ в Гавану приведет к тому, что Белый дом откажется от любого смягчения политики в отношении Кубы, сообщил ТАСС президент Американо-кубинского торгово-экономического совета Джон Кавулич.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии