Стало известно о нехватке средств у Украины на военные нужды в 2027 году

Украинское Минобороны предполагало получить на нужды 2027 года около 175 млрд долларов, однако в проекте бюджета на данные цели предусмотрено лишь 108,3 миллиарда.
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