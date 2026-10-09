Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Стало известно о нехватке средств у Украины на военные нужды в 2027 году

Стало известно о нехватке средств у Украины на военные нужды в 2027 году

Украинское Минобороны предполагало получить на нужды 2027 года около 175 млрд долларов, однако в проекте бюджета на данные цели предусмотрено лишь 108,3 миллиарда.

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