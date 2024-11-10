Посол в РФ: Уганда получила приглашение стать партнером БРИКС

Республика Уганда получила приглашение стать партнером БРИКС. Об этом ТАСС рассказал посол страны в России Мозес Каваалууко Кизиге в рамках первой министерской конференции форума партнерства Россия - Африка.
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