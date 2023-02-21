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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в гостинице в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в гостинице в Москве

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после пожара в московской гостинице «МКМ».

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