Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в гостинице в Москве

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после пожара в московской гостинице «МКМ».
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