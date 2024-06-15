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Журналист Карлсон назвал Байдена умирающим у всех на глазах инструментом демократов

Журналист Карлсон назвал Байдена умирающим у всех на глазах инструментом демократов

Американский президент Джо Байден умирает перед всем миром в режиме реального времени, и неизвестно, как долго его команда сможет продолжать фарс и поддерживать «этот труп», заявил журналист из США Такер Карлсон в рубрике «Спросите Такера», которую анонсировал в Telegram Tucker Carlson Network.

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