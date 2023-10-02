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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев впервые за три матча обыграл Эмбера и 10-й раз в сезоне вышел в полуфинал

Даниил Медведев в четвертьфинале турнира в Пекине обыграл Юго Эмбера – 6:4, 3:6, 6:1. Россиянин третий раз играл с Эмбером и в прошлых двух встречах взял лишь один сет.

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