Дональд Трамп пообещал завершить конфликт на Украине

Конфликт на Украине должен прекратиться, это станет приоритетом новой администрации Белого дома. Об этом заявил Дональд Трамп в ходе своего выступления в своей резиденции во Флориде на встрече с политиками и лидерами ряда стран.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии