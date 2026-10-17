В августе Украина сорвала шестой визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ракетный удар по ...
- LD Си Цзиньпин: ядер...
- LD Госдума одобрила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым