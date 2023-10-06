День с мэром Иркутска провели индивидуальный предприниматель и научный сотрудник

Проект #вместесМэром продолжается в Иркутске. На этой неделе рабочий день с главой города Русланом Болотовым провели Татьяна Георгиевна Осипова-Нецветаева – индивидуальный предприниматель Андрей Анатольевич Михайлов – старший научный сотрудник Института динамики систем и теории управления СО РАН, преподаватель ИГУ.