НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Иркутск Сегодня

113 подписчиков

Мать летчика пропавшего в Приангарье самолета просит власти усилить поисковые мероприятия

Женщина написала в телеграм-канале губернатора Иркутской области Игоря Кобзева под ником InnaZ. Она рассказала, что является матерью летчика-наблюдателя Мамско-Чуйского отделения, который был на борту пропавшего 3 августа самолета.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии