Кадровые изменения в экономическом блоке правительства могут стать сигналом к пересмотру приоритетов экономической политики.
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Свежие комментарии
- «Слон» попал под ...
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- Кадры решают все
Госссподи эту размазню, вместе с наибулиной на свалке истории заждались ... Его место метлой рулить ... А тут снова "повышать"?((( Полоротый губошлеп, поставленный на должность финансового волка ... Фубля чистой воды.(((