Обстановка в Курской области напряженная: разведывательная группа перешла границу

По данным источников Readovka, после того как силы РФ начали контрнаступление в Кореневском районе, оккупанты не прекращают попыток изменить ситуацию в свою пользу, на этот раз активизировав действия в Глушковском районе.
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