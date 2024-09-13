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Обстановка в Курской области напряженная: разведывательная группа перешла границу

Обстановка в Курской области напряженная: разведывательная группа перешла границу

По данным источников Readovka, после того как силы РФ начали контрнаступление в Кореневском районе, оккупанты не прекращают попыток изменить ситуацию в свою пользу, на этот раз активизировав действия в Глушковском районе.

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