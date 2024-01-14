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10 лучших левых защитников Сегунды РФЭФ после первого круга

10 лучших левых защитников Сегунды РФЭФ после первого круга

Они удивили или сохранили присущую себе стабильность Иньяки Саэнс («Логроньес») 35-летний крайний защитник провел большую часть своей карьеры в Сегунде, а в январе 2019 года последовал за «Логроньесом» и с тех пор не сворачивал с пути, хоть красно-белые и опустились на 2 дивизиона.

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