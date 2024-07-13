В ГД внесён проект о запрете усыновления в РФ для граждан стран со сменой пола

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также вице-спикеры Петр Толстой, Ирина Яровая и Анна Кузнецова внесли в нижнюю палату проект, который вводит запрет на усыновление в России для граждан стран, в которых разрешена смена пола.