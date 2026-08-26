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SPLETNIK

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Рената Литвинова показала редкое фото с иноагентом Земфирой по случаю её 50-летия

Рената Литвинова показала редкое фото с иноагентом Земфирой по случаю её 50-летия

26 августа Земфира* отмечает 50 лет. В честь этого её подруга Рената Литвинова, с которой рок-певица уже несколько лет живёт за границей, опубликовала в соцсетях её новые фотографии, среди которых есть и совместная.

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