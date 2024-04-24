Рыбка почти заглотила наживку

Сначала искали причину, теперь решили ,что просто могут и всё тут.

Не держал Сталин деньги в германских банках. Вот кредит у немцев в 200 000 000 золотых марок получил. и в связи с событиями, начавшимися 22.06.1941 не вернул. Обул Гитлера. И правильно! https://www.drive2.ru/b/3239953/

Аудрюс

Вывести триллион баксов из экономики США это не простая затея! Ни одно государство не захочет этого сделать, т. к. это может обесценить доллар! А потому, те-же саудовцы или китайцы все сделают, что бы доллар оставался на том же уровне и мировой валютой!!!