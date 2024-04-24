Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Рыбка почти заглотила наживку

Рыбка почти заглотила наживку

Ин Джо ви трастОпять громкие заголовки из серии «США конфисковали российские активы, чтобы отдать их Украине».

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Комментарии
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Виктор Шилин
Сначала искали причину, теперь решили ,что просто могут и всё тут.
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6 час.
Николай Берлизов
Не держал Сталин деньги в германских банках. Вот кредит у немцев в 200 000 000 золотых марок получил. и в связи с событиями, начавшимися 22.06.1941 не вернул. Обул Гитлера. И правильно!  https://www.drive2.ru/b/3239953/
Как Сталин у Гитлера взял кредит… и "обул"…его "по полной"
drive2
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5 час.
Аудрюс
Вывести триллион баксов из экономики США это не простая затея! Ни одно государство не захочет этого сделать, т. к. это может обесценить доллар! А потому, те-же саудовцы или китайцы все сделают, что бы доллар оставался на том же уровне и мировой валютой!!!
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5 час.

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