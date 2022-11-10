Песков: Россию на саммите G20 будет представлять Лавров

Президент РФ Владимир Путин не поедет на саммит Группы двадцати (G20) на Бали, российскую делегацию будет возглавлять министр иностранных дел Сергей Лавров, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Президент РФ Владимир Путин не поедет на саммит Группы двадцати (G20) на Бали, российскую делегацию будет возглавлять министр иностранных дел Сергей Лавров, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
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