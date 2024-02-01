Россияне начали скупать эти мотоциклы тысячами

За 2023 год россияне купили 27 196 новых мотоциклов – это сразу на 76% больше, чем годом ранее. Таким образом, вместе с оживлением автомобильного рынка после 2022 года, аналогичная тенденция наметилась и на рынке мотоциклетном.
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