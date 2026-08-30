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В Госдуме назвали ненужными россиян, уезжающих из страны из-за слухов о мобилизации

В Госдуме назвали ненужными россиян, уезжающих из страны из-за слухов о мобилизации

Как заявил депутат, они покидают Россию "не зря" Россияне, которые "не зря" уезжают за границу из-за слухов о мобилизации, стране не нужны.

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